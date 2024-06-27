İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8485
  • EURO
    35,2798
  • ALTIN
    2457.13
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia için karar!
Spor

Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia için karar!

Napoli, EURO 2024 sonrası yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

27 Haziran 2024 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia için karar!
ABONE OL

Napoli, takımın yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia'yı bu yaz kaybetmek istemiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Gürcü futbolcu ve menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.

İTALYAN EKİBİNİN TAVRI NET

Başkan Laurentiis'in Kvaratskhelia konusunda tavrının çok net olduğu ve bu yaz oyuncuyu bırakmayacaklarını Gürcü yıldız ve menajerine ilettiği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Napoli ayrıca mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından yeni bir sözleşme önerecek.

2022 yılından bu yana Napoli'nin başarısı için ter döken Kvaratskhelia, İtalyan temsilcisinde çıktığı 88 maçta 25 gol attı ve 26 asist yaptı.

  • yeni sözleşme
  • EURO 2024
  • Khvicha Kvaratskhelia

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.