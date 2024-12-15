Napoli'den Kvaratskhelia kararı

Napoli, Kvicha Kvaratskhelia ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Gürcü futbolcu ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

Kvaratskhelia'nın yeni sözleşmeye göre yıllık 6 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Gürcü futbolcunun menajerinin serbest kalma bedeli olarak 60 milyon euro belirlenmesini istediği, Napoli'nin ise 100 milyon euro beklentisinin ardından tarafların 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde uzlaştığı aktarıldı.

Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam 23 yaşındaki futbolcu, 2022 yılından bu yana formasını giydiği İtalyan ekibinde 105 maçta 30 gol attı ve 29 asist yaptı.