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Spor

Napoli'den Manchester United'a ilginç teklif! Garnacho'yu ver Victor Osimhen'i al

Kadrosuna Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu katmak isteyen İtalyan devi Napoli'den ilginç bir hamle geldi. İtalyan ekibi, Manchester United'ın Garnacho için istediği 70 milyon euroyu fazla bulmasının ardından bir teklifte bulundu. Napoli, Garnacho transferinde indirime gidilmesi halinde Victor Osimhen'i Manchester United'a daha ucuza satmayı taahhüt etti. İşte detaylar...

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 15:33 - Güncelleme:
Napoli'den Manchester United'a ilginç teklif! Garnacho'yu ver Victor Osimhen'i al
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Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Napoli, Manchester United'a ilginç bir teklifte bulundu.

GARNACHO İLE ANLAŞMA TAMAM

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Alejandro Garnacho'yu takıma katılmaya ikna etti ve Manchester United ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.

Ancak Manchester United'ın 70 milyon euro'luk talebini fazla bulan Napoli, Manchester United'ın bonservis bedelinde indirime gitmesini istedi.

GARNACHO İÇİN OSIMHEN'DE İNDİRİM

Bunun için İngiliz ekibine ilginç bir teklifle giden Napoli, Garnacho transferinde indirime gidilmesi halinde Victor Osimhen'i Manchester United'a daha ucuza satmayı taahhüt etti.

Napoli'nin sezon başında Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

  • Napoli
  • Manchetser United
  • Victor Osimhen
  • Alejandro Garnacho

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