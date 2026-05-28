28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Spor

Napoli'den Massimiliano Allegri hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Antonio Conte'ye veda etmesinin ardından yeni teknik direktörünü buldu. Maviler, Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
Napoli, Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktörünü hemen buldu.

İtalyan ekibi, Conte'ye veda etmesinin ardından Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.

NAPOLI'Yİ KABUL ETTİ

Romano'nun haberine göre, Milan'dan ayrılan Allegri, Napoli'nin sunduğu tüm şartları kabul etti ve teklife "Evet" dedi.

58 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde Napoli'ye imza atacağı belirtildi.

MILAN VEDA ETTİ

Milan, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmıştı.

Allegri, geride kalan sezonda Milan'ın başında 42 maçta sahaya çıktı ve 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

