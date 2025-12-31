Napoli'den Noa Lang için açıklama

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yaz transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile ilgili konuştu.

Manna, hakkında ayrılık haberleri çıkan Lang ile ilgili henüz bir karar vermediklerini söyledi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Giovanni Manna, "Farklı bir ligde geldi ve adaptasyonu biraz zaman aldı. Bazı iyi maçlar oynadı ancak daha fazlasını bekliyoruz. Henüz bir karar vermedik." dedi.

Sözlerine devam eden Manna, "Oyuncular mutlu ve takıma dahil hissetmeli, yaptıklarına inanmalı. Grup, bireyden önce gelir. Bunu anlamaları iyi olur aksi takdirde o andaki duruma göre kararlar alırız." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli, Noa Lang için yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.