İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9689
  • EURO
    50,5836
  • ALTIN
    5959.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli'den Noa Lang için açıklama

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, hakkında ayrılık haberleri çıkan Noa Lang için konuştu.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
Napoli'den Noa Lang için açıklama
ABONE OL

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yaz transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile ilgili konuştu.

Manna, hakkında ayrılık haberleri çıkan Lang ile ilgili henüz bir karar vermediklerini söyledi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Giovanni Manna, "Farklı bir ligde geldi ve adaptasyonu biraz zaman aldı. Bazı iyi maçlar oynadı ancak daha fazlasını bekliyoruz. Henüz bir karar vermedik." dedi.

Sözlerine devam eden Manna, "Oyuncular mutlu ve takıma dahil hissetmeli, yaptıklarına inanmalı. Grup, bireyden önce gelir. Bunu anlamaları iyi olur aksi takdirde o andaki duruma göre kararlar alırız." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli, Noa Lang için yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.