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Spor

Napoli'den orta sahaya Billing hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen başarılı orta saha Philip Billing'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Napoli'den orta sahaya Billing hamlesi
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İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışına devam eden Napoli, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sky Sport'un haberine göre; Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, Danimarkalı orta saha Philip Billing'i sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşmaya vardı.

Haberde, anlaşmanın zorunlu satın alma maddesi içermediği ancak sezon sonunda geçerli olmak üzere 9 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu içerdiği ifade edildi.

Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giyen Billing, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

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