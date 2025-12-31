İSTANBUL 5°C / -2°C
31 Aralık 2025 Çarşamba
Spor

Napoli'den Rasmus Hojlund geleceği hakkında açıklama

İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, sezon başında kiralık olarak kadroya dahil olan Rasmus Hojlund durumu hakkında konuştu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 15:54
Napoli'den Rasmus Hojlund geleceği hakkında açıklama
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund ile ilgili konuştu.

Corriere dello Sport'a konuşan, Hojlund'un belirleyici bir rol oynadığını ve fark yarattığını söyleyen Manna, "Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, satın alma opsiyonu ve zorunluluğu var. Hojlund, kendisini Napoli oyuncusu olarak görüyor ve bizim için de durum böyle, bu çok önemli." dedi.

"BUGÜN İÇİN FORMALİTE"

Hojlund'un satın alma opsiyonu ve buna bağlı olarak Napoli'ye kalıcı transferinin formalite olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Manna, "Bugün itibariyle öyle olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Rasmus Hojlund, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

OPSİYONU 44 MİLYON EURO

Napoli ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Hojlund'un 44 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Popüler Haberler
