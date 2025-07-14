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Spor

Napoli'den şaşırtan Victor Osimhen kararı! İşte transferde son durum

Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin son teklifini yaptığı başarılı golcü için Napoli tarafında sürpriz bir karar alındı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
Napoli'den şaşırtan Victor Osimhen kararı! İşte transferde son durum
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Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılılar transferi mutlu sonla bitirmek için tüm şartları zorlarken, İtalyan ekibini şu ana kadar yapılan hiçbir teklif ikna etmedi.

SON TEKLİF YAPILDI

Galatasaray son olarak 40 milyon euro peşin ve banka teminatlı 35 milyon euroyu iki taksitle ödeme teklifini Napoli'ye iletirken, İtalyan ekibinden sürpriz bir karar çıktı.

Corriere dello Sport ve CalcioNapoli24'te yer alan habere göre, Galatasaray görüşmeler sonuçlanana kadar Napoli'den Osimhen'in hazırlık kampına götürülmemesini talep etmişti.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılıların bu talebini kabul eden Napoli'nin daha önceden kampa çağırdığı Osimhen'i sağlık kontrollerinden geçirmediği ve kamp kadrosuna dahil etmediği belirtildi.

Osimhen'in Galatasaray'a gitmek istediği ve transfer görüşmelerinin yoğunluk kazandığı aktarıldı.

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