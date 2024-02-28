Napoli'den Sassuolo ağlarına yarım düzine gol!

İtalya Serie A 21. hafta erteleme maçında Napoli, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Napoli, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Amir Rrahmani, 31, 41 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 51 ve 75'te Khvicha Kvaratskehelia attı. Sassuolo'nun tek golü 17. dakikada Uros Racic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Napoli, 40 puana yükseldi. Sassuolo, 20 puanda kaldı.

Napoli, pazar günü sahasında Juventus'u ağırlayacak. Sassuolo, hafta sonunda Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.