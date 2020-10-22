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  • Napoli'den şok mağlubiyet! Az Alkmaar tek golle yıktı
Spor

Napoli'den şok mağlubiyet! Az Alkmaar tek golle yıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Napoli, evinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alkmaar 1-0'lık skorla kazandı.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:41
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Napoli UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Alkmaar'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada de Wit'ten geldi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Grubun 2. haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.

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