Napoli'den şok mağlubiyet! Az Alkmaar tek golle yıktı

22 Ekim 2020 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:41

Napoli UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Alkmaar'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada de Wit'ten geldi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Grubun 2. haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.