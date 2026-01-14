İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Napoli'den üst üste ikinci beraberlik

Napoli, Serie A'nın 20. haftasında karşılaştığı Parma ile golsüz berabere kaldı. Maviler ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Napoli ile Parma karşı karşıya geldi. mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Inter deplasmanından 2-2 beraberlikle döndükten sonra bu kez kazanmak isteyen Napoli, Parma'ya göre daha üretken bir oyun sergilemesine rağmen, yine istediği sonucu alamadı. Napoli'nin ligde galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Napoli'de adı Galatasaray ile anılan Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı. Eljif Elmas da 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu beraberlik sonrası Napoli puanını 40'a yükseltti. Parma da 22 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Napoli, Sassuolo'yu ağırlayacak. Parma'nın konuğu Genoa olacak.

