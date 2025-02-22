Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transferinde yaptığı fi nansal işlemler nedeniyle savcılıkla karşı karşıya kalmış durumda. İtalyan savcılar, De Laurentiis ve kulübün diğer yetkilileri hakkında, kulübün mali kayıtlarında sahte belgeler düzenleyerek gerçeğe aykırı şekilde yüksek sermaye kazançları bildirdikleri suçlamasında bulundu. Söz konusu suçlamalar, Osimhen'in transferinin yanı sıra, Napoli'nin son yıllardaki birkaç büyük transferde yer alan yüksek fi yatlandırmalarla da ilişkilendiriliyor.

81 MİLYON EURO BONSERVİS

G.Saray'da kiralık olarak oynayan Osimhen, 2020'de Lille'den 81 milyon euro bedelle Napoli'ye giderek İtalya'da en pahalı futbolculardan biri olmuştu. Ancak şimdi, Napoli kulübünün bu transferle ilgili yaptığı mali işlemler, İtalyan savcılar tarafından şüpheli bulundu. Napoli'nin 3 yıl boyunca gelirlerini ve giderlerini çarpıtarak, Osimhen transferiyle ilgili olarak belirli bir mali kazancı yanlış bir şekilde raporladığı ileri sürüldü. Suçlamalar doğrulanırsa Laurentiis ve birçok kulüp yöneticisi ağır cezalar alacak.