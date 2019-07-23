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Napoli’nin beyni olacak

İtalyan ekibinin hocası Ancelotti, sistemini 18 milyon euro maliyetle alacakları oyuncu üzerine kuracağını açıklarken, “Bir an önce takıma katılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’NİN 16 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus ile rekor ücretle satacağı Eljif Elmas bugün öğle saatlerinde İtalya’da olacak. Makedon oyuncunun Menajeri George Gardi, “Transfer görüşmeleri yoğun ve bir hayli yorucu geçti. Ama mutlu bitti. Türkiye’de tarihi bir transfer operasyonu olarak kayıtlara geçecek. Avrupa’nın birçok önemli kulübü Eljif’i istedi. Ancelotti’nin adı ve düşüncesi ön plana çıktı” dedi.

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Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, İtalya’nın kuzeyindeki Dimaro’da Luna TV’nin canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, oyun sistemini Elmas’ın üzerine kuracağını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Elmas’ın gelişine çok yakınız, bazı küçük detaylar kaldı. Umarım bir an önce bu transfer sonuçlanır ve kendisi buradaki kampımıza katılır. Biz de böylece yeni sezon için hazırlıklarımızı ideal sistemimiz üzerinde yapabiliriz” ifadesini kullandı.

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