Napoli’nin gözünü ‘Elmas’ bürüdü

FENERBAHÇE ile Napoli arasındaki Eljif Elmas pazarlığında son aşamaya gelindi. Napoli Kulübü, önceki gün 13 milyon euro önerdiği Makedon orta saha oyuncusunun bonservisi için 2 milyon euro zam yaptı. Sportif Direktör Comolli ise 20 milyon euro da diretiyor.

ANCELOTTİ “ALINSIN” DİYOR

İtalyan basınına konuşan Teknik Direktör Ancelotti, “Napoli’deki oyun planım içinde Elmas da var. Başkan Aurelio De Laurentis’e bunu söyledim” açıklamasında bulundu. Ancak Mali Fair-Play’e takılan Napoli Kulübü, 15 milyon euroyu aşamıyor. Bütçe yaratmak için de Diawara’yı Roma’ya satmak zorunda kaldılar.

ELMAS’TAN KAÇAMAK YANIT

Dün tatilden dönen ve Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampına katılan Elijf Elmas havaalanında kısa bir açıklama yaptı. 20 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu “Transferle ilgiyi bir şey bilmiyorum” diyerek kaçamak cevap verdi. Fenerbahçe’nin yaptığı transferlere bütçe oluşturmak için Elmas’ı elden çıkarması bekleniyor.