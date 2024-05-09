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Spor

Napoli'nin Gürcü yıldızına PSG-Barça kıskacı!

Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya iki büyük kulüp talip oldu. Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın 23 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Napoli'nin Gürcü yıldızına PSG-Barça kıskacı!
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Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'ya dev talipler çıktı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; PSG ve Barcelona yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İki kulübünde Napoli ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

NAPOLI'NİN BONSERVİS İSTEĞİ

Haberde, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Kvaratskhelia'yı bırakmak istemediği ancak bıraksa da 120 ila 130 milyon euro arasında bonservis istediği belirtildi.

Ayrıca Napoli'nin oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş ile yeni bir sözleşme sunduğu ancak 23 yaşındaki yıldızın 5 milyon euro maaş istediği aktarıldı. Öte yandan Kvaratskhelia'nın EURO 2024'ten önce geleceğinin hangi takımda olacağı da netleşmesini istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 42 maça çıkan Kvaratskhelia, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

  • Khvicha Kvaratskheliaya
  • Paris Saint-Germain
  • Barcelona

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