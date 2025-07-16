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Spor

Napoli'nin istediği madde onaylandı! Aslan'da Osimhen için son adımlar atılıyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerde aşama kaydediyor. Sarı kırmızılı ekibin, İtalyan kulübünün talep ettiği bir maddeyi daha onayladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Napoli'nin istediği madde onaylandı! Aslan'da Osimhen için son adımlar atılıyor
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Galatasaray'da transferi bir türlü netleşmeyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı takımdan yeni bir hamle daha geldi.

Napoli'nin isteklerine bir kez daha olumlu yanıt veren Galatasaray, Osimhen için "İtalya'ya satılamaz" talebini de onayladı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Napoli'ye 40 milyon euro peşin, iki taksitte toplam 35 milyon euro ödeme teklifini ek olarak farklı banka teminatlarıyla yeni teklif yapacağını duyurdu.

Galatasaray'ın bu teklifinde, 27 yaşındaki Victor Osimhen'in İtalya'ya üç yıl boyunca satılamama maddesinin de yer alacağı vurgulandı.

OSIMHEN'DEN NAPOLI'YE REST!

Öte yandan Nijeryalı oyuncu Napoli kampına katılmamak için hastalık raporu gönderirken bir kez daha İtalyanlara mesaj yolladı.

Osimhen, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bonservisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var!" diyerek yeni bir pencere açtı.

21 TEMMUZ KRİTİK TARİH!

Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'a odaklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay yüzde 150 oranında bir sermaye artırımına gitmiş, bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylanmıştı. Süreç halen devam ediyor ve 21 Temmuz'a kadar kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlanması bekleniyor.

Sermaye artırımından 85 milyon doların üzerinde gelir elde edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz'dan itibaren çok daha güçlü ve esnek hareket edebilecek. Finansal açıdan sadece Osimhen değil, tüm transfer politikasını etkileyecek bir başka önemli adım ise Bankalar Birliği'nden çıkış planı. Galatasaray yönetimi, bu mali yükten kurtularak hem UEFA kriterlerinde avantaj sağlamak hem de sponsorluk ve kredi özgürlüğünü artırmak istiyor. Bu nedenle Osimhen için 21 Temmuz hem mali hem de stratejik anlamda belirleyici bir tarih olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu tarihten sonra transfer sürecini daha net biçimde şekillendirmeyi planlıyor.

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