Napoli'nin Romelu Lukaku teklifi belli oldu

Napoli, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak için uğraşlarını sürdürüyor.

ANTONIO CONTE, LUKAKU'YU İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan habere göre, Napoli'de yeni göreve başlayan teknik direktör Antonio Conte, Lukaku'nun transfer edilmesini istedi.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Bu doğrultuda harekete geçen İtalyan ekibi, Lukaku'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti.

25 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, 47 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.