Napoli'nin serisini Lazio bozdu

Serie A'nın 25. haftasında lider Napoli, sahasında Lazio'yu ağırladı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak haftanın flaş skoruna imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vecino kaydetti.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Napoli, 8 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası 2 haftadır kazanan Lazio ise bu galibiyetle ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Lazio puanını 48'e yükseltirken Napoli ise 65 puanda kalarak sezonun ikinci yenilgisini aldı.