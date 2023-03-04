Napoli'nin serisini Lazio bozdu

Serie A'nın 25. haftasında lider Napoli, sahasında Lazio'yu ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak haftanın flaş skoruna imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vecino kaydetti.

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Napoli, 8 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası 2 haftadır kazanan Lazio ise bu galibiyetle ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Lazio puanını 48'e yükseltirken Napoli ise 65 puanda kalarak sezonun ikinci yenilgisini aldı.