Napoli'nin transfer planı belli oldu! Osimhen yerine Duran

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen gündemden düşmüyor. Nijeryalı futbolcunun geleceği, kendisi ve Galatasaray kadar Napoli'nin de planlarını etkileyecek.

MANU VE PSG DEVREDE

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United ve Paris Saint-Germain, Nijeryalı golcü ile ilgileniyor ve Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde indirim bekliyor.

OSIMHEN YERİNE DURAN

Osimhen için ocak ayında yaşanabilecek olası bir transfer Napoli'nin de planlarını etkileyecek. İtalyan basınındaki haberde, Osimhen'in satılması halinde Napoli'nin, Aston Villa'dan Jhon Duran için transferine yoğunlaşacağı kaydedildi.

35 MİLYON EURO'YA RET

Napoli'nin Duran için 35 milyon euro'luk teklifinin reddedildiği aktarıldı. Antonio Conte'nin ekibinin 40 milyon euro'luk yeni bir teklife hazırlandığı ve Aston Villa ile temasların devam ettiği ifade edildi.

DURAN'IN PERFORMANSI

West Ham United forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 21 yaşındaki Jhon Duran, 12 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Victor Osimhen, daha önce birkaç kez yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini söylemişti. Galatasaray'ın da bonservisini almak için özellikle sponsorluklar üzerinden çalışma yürüttüğü Victor Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.