2 Mart 2026 Pazartesi
  • Napoli'ye müjde! Kevin De Bruyne geri dönüyor
Spor

Napoli'ye müjde! Kevin De Bruyne geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

2 Mart 2026 Pazartesi 16:03
Napoli'ye müjde! Kevin De Bruyne geri dönüyor
Napoli'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kevin De Bruyne, bu hafta geri dönebilir.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı yıldızın fiziksel durumunun beklenenden daha iyi olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu, cuma günü oynanacak Torino maçının kadrosunda yer alabilir.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Napoli'ye giden Kevin De Bruyne, sakatlığından önce İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu ve 4 gol, 2 asist yaptı.

