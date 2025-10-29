Napoli'ye tek gol yetti

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Napoli, deplasmanda Lecce'ye konuk oldu.

Ettore Giardiniero'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 1-0 kazandı.

Napoli'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 59. dakikada Frank Zambo Anguissa kaydetti.

Öte yandan ev sahibi ekip Lecce'de 56. dakikada Francesco Camarda, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, maç fazlasıyla Roma'nın 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Lecce ise 6 puan ile 16. sırada küme düşme hattının 2 puan üzerinde konumlandı.

Ligde gelecek hafta Napoli, Como'yu evinde konuk edecek. Lecce, deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.