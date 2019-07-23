Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas formayı giydi
Fenerbahçe'nin rekor bedelle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, yeni takımının formasını sırtına geçirdi.
Fenerbahçe'nin rekor bedelle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, yeni takımının formasını sırtına geçirdi.
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