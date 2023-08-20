Narman Peri Bacaları'nda off-road gösterisi yapıldı

Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen Anadolu Kadın Off-Road Doğa Turizm ve Spor Kulübü üyeleri, buradan araçlarıyla 90 kilometre yol kat edip UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki Peri Bacaları'na ulaştı.

Kadınlar, araçlarıyla zorlu arazilere ve dağlık alanlara tırmanarak çukurlardan başarıyla geçti.

Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, AA muhabirine, tüm kadınları kulüplerine katılmaya ve birlikte off-road yapmaya davet ettiğini söyledi.

Kulübün 28 kadından oluştuğunu aktaran Yalçın, "Çalışma hayatında başarılı iş kadınlarından oluşan kulübümüzde 8 aracımız var. Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Narman Peri Bacaları'na dikkati çekmek için küçük bir gösteri hazırladık. Kadın olarak içimizdeki gücün farkında değiliz, belki bastırıyoruz bu gücü belki de korkuyoruz güçlü olmaktan ama inanın ki içimizdeki gücün farkına varırsak, yapamayacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Kulüp Başkanı Yardımcısı Selma Uçar da off-road tutkunu olduğunu anlatarak, "Bu spora gönül verenlerden birisiyim. Peri Bacaları'mızın doğal güzelliğini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Kadının gücünü herkese göstermeye çalıştık. Kadınlar her şeyi başarabilir ve her ortamın içerisinde olabilir. Bunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kulübün doktor üyesi Meryem Kazaylek ise şehrin tanıtımı için gösteri yaptıklarını, amaçlarının kadınların arka plana atılan imajını düzeltmek olduğunu dile getirdi.