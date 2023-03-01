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Spor

Nasser Al-Khelaifi: Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle

Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 'Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz.' dedi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Nasser Al-Khelaifi: Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle
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Nasser Al-Khelaifi, futbol ailesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Omuz Omuza" yardım kampanyasına telefonla bağlandı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."

Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.

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