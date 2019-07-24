26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7101
  • 6,3722
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nastic için geri sayım

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle harekete geçen Siyah-Beyazlılar’ın yöneticileri, Genk’le sol beki Nastic için büyük ölçüde anlaştı. Sol kanat için düşünülen Konoplyanka için de Schalke 04 ile pazarlıklar sürüyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL’DA sol kanat harekatı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Adriano ve Babel’in yerine kaliteli oyuncu arayan Beşiktaş’ın kurmayları sol bek Bojan Nastic ve sol kanat Yevhen Konoplyanka’yı Avusturya kampına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre Genk’in sol beki Nastic’le anlaşmaya varıldı

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

25 yaşındaki Boşnak sol bek için Beşiktaş’ın Belçika ekibi Genk’le 1 milyon euroya el sıkıştığı, oyuncuyla ise ufak detayların görüşüldüğü ileri sürüldü. Nastic’in Beşiktaş’a transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Bu arada Alman basının ise sol kanat için Beşiktaş’ın Yevhen Konoplyanka transferinde büyük yol katettiği, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi devre dışı bıraktığı haberleri yer aldı.

SCHALKE İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş’ın Ukraynalı yıldızla her konuda anlaştığı ancak Schalke ile kıran kırana pazarlıkta olduğu kaydedildi. Kara Kartal’ın Alman kulübünün 5 milyonluk bonservis isteğini 3 milyon euroya düşürtmek için uğraştığı vurgulandı. Türk kulübünün oyuncunun menajeri Fali Ramadani’den de yardım istediği yine Alman basınında çıktı. Konoplyanka’nın Schalke ile 1 yıl daha sözleşmesi var

Ringde aldığı darbelerle öldü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırımlar konusundaki toplantısı sona erdi

Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırımlar konusundaki toplantısı sona erdi

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

ABD'den F-16 alımını veto etti

ABD'den F-16 alımını veto etti

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Pentagon’un yeni patronu belli oldu

Pentagon’un yeni patronu belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA