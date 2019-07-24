Nastic için geri sayım

KARTAL’DA sol kanat harekatı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Adriano ve Babel’in yerine kaliteli oyuncu arayan Beşiktaş’ın kurmayları sol bek Bojan Nastic ve sol kanat Yevhen Konoplyanka’yı Avusturya kampına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre Genk’in sol beki Nastic’le anlaşmaya varıldı

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

25 yaşındaki Boşnak sol bek için Beşiktaş’ın Belçika ekibi Genk’le 1 milyon euroya el sıkıştığı, oyuncuyla ise ufak detayların görüşüldüğü ileri sürüldü. Nastic’in Beşiktaş’a transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Bu arada Alman basının ise sol kanat için Beşiktaş’ın Yevhen Konoplyanka transferinde büyük yol katettiği, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi devre dışı bıraktığı haberleri yer aldı.

SCHALKE İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş’ın Ukraynalı yıldızla her konuda anlaştığı ancak Schalke ile kıran kırana pazarlıkta olduğu kaydedildi. Kara Kartal’ın Alman kulübünün 5 milyonluk bonservis isteğini 3 milyon euroya düşürtmek için uğraştığı vurgulandı. Türk kulübünün oyuncunun menajeri Fali Ramadani’den de yardım istediği yine Alman basınında çıktı. Konoplyanka’nın Schalke ile 1 yıl daha sözleşmesi var