Nathan Ake, İtalya yolcusu

Nathan Ake, büyük olasılıkla bu sezonun ardından Manchester City'den ayrılacak.

Transfer muhabiri Fabrizio Romano'ya göre, Hollanda milli takımında 58 kez forma giymiş olan oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği konusunda oldukça güçlü bir tahminde bulundu.

Ake, geçtiğimiz sezonlarda Pep Guardiola yönetiminde çok değerli bir oyuncu olsa da, şu anda Manchester'da sadece ara sıra forma giyiyor. Bu sezon toplamda 1500 dakikadan az süre aldı.

"AC Milan, geçtiğimiz transfer döneminde Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünmüştü," diyen Romano, Aké'nin ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu biliyor. Transfer uzmanı, "O sadece daha fazla süre almak istiyor," diyor.

"Ake bu sezon aldığı süreden kesinlikle memnun değil, bu yüzden önümüzdeki yaz bir transfer için hazırlıklı olun. O, birçok kulüp için çok ilginç bir oyuncu, çünkü hem sol bek hem de sol stoper pozisyonlarında oynayabiliyor."

"Bu yönüyle İtalyan futboluna mükemmel uyum sağlar," diyor Romano, Ake'nin geleceğinin Serie A'da olduğunu da garanti ediyor. "Premier League kulüplerinden teklifler almış olsa da, muhtemelen kendisi İtalya'ya yönelecek."