İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2037
  • EURO
    53,0001
  • ALTIN
    6656.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nathan Ake'nin yeni adresi PSV

Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Nathan Ake, Hollanda takımı PSV'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Nathan Ake'nin yeni adresi PSV
ABONE OL

Nathan Ake'nin PSV Eindhoven'a transferi için geri sayım başladı. Kulüp efsanesi Willy van der Kuijlen, yaptığı açıklamayla süreci doğruladı.

Willy van der Kuijlen, Omroep Brabant'ta yayımlanan "Willy & Rene" podcast'inde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kulüp efsanesi, "Ake, PSV'nin oyuncusu sayılır. Henüz bilmiyorsanız, o PSV'ye transfer olacak" diyerek transferin bitmeye çok yakın olduğunu dile getirdi.

Van der Kuijlen ayrıca, "Buna yürekten inanıyorum. Ve bu PSV için çok iyi bir haber. Ayrıca birkaç çok iyi oyuncuyla da görüşüyorlar" sözleriyle kulübün transfer çalışmalarına da değindi.

AYRILIK SİNYALLERİ

Transfer sürecine ilişkin ilk sinyaller daha önce Fabrizio Romano tarafından verilmişti. İtalyan gazeteci, Manchester City forması giyen Ake'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını aktarmıştı.

Haberde ayrıca İtalya'dan bazı kulüplerin de Hollandalı savunmacıyı yakından takip ettiği belirtilmişti.

CITY, 45 MİLYON EURO'YA ALDI

Nathan Ake, 2020 yılında AFC Bournemouth'tan 45 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olmuştu.

  • Nathan Ake
  • PSV Eindhoven
  • Willy van der Kuijlen

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.