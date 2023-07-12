Nathan Redmond, Beşiktaş'a cevap vermiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye dönen Nathan Redmond için yaptığı teklife henüz yanıt alamadı.

SÜRE DOLDU, CEVAP YOK

29 yaşındaki oyuncuya cuma gününe kadar süre verilmiş, Redmond cephesinden gelen istekle bu süre pazartesiye kadar uzatılmıştı. Ancak vakit dolmasına rağmen Redmond'dan yanıt gelmedi.

ARAYIŞA GEÇİLDİ

Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipte rahatsızlık yaratırken, kulüpte de hem sağ kanat hem 10 numara oynayabilen bir oyuncu arayışı başladı. Yönetimin, Redmond'a alternatif isimler listesini kısa süre içinde Şenol Güneş'e sunacağı ve seçimine göre hareket edeceği öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 25 lig maçına çıkan Nathan Redmond, bu maçlarda 5 gol 5 asist kaydetmişti.