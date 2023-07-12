İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1495
  • EURO
    28,9457
  • ALTIN
    1636.72
  • BIST100
    6380.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nathan Redmond, Beşiktaş'a cevap vermiyor
Spor

Nathan Redmond, Beşiktaş'a cevap vermiyor

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak istediği Nathan Redmond'dan cevap gelmedi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Nathan Redmond, Beşiktaş'a cevap vermiyor
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye dönen Nathan Redmond için yaptığı teklife henüz yanıt alamadı.

SÜRE DOLDU, CEVAP YOK

29 yaşındaki oyuncuya cuma gününe kadar süre verilmiş, Redmond cephesinden gelen istekle bu süre pazartesiye kadar uzatılmıştı. Ancak vakit dolmasına rağmen Redmond'dan yanıt gelmedi.

ARAYIŞA GEÇİLDİ

Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipte rahatsızlık yaratırken, kulüpte de hem sağ kanat hem 10 numara oynayabilen bir oyuncu arayışı başladı. Yönetimin, Redmond'a alternatif isimler listesini kısa süre içinde Şenol Güneş'e sunacağı ve seçimine göre hareket edeceği öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 25 lig maçına çıkan Nathan Redmond, bu maçlarda 5 gol 5 asist kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.