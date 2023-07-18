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Spor

Nathan Redmond'a İngiliz kancası

Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıklayan Nathan Redmond'ın Burnley ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

18 Temmuz 2023 Salı 01:30 - Güncelleme:
Nathan Redmond'a İngiliz kancası
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Beşiktaş'ın uzun süren bekleyişi sonrası siyah beyazlılarla sözleşme imzalamayacağını açıklayan Nathan Redmond, Premier Lig'e imza atmak üzere.

Sky Sports'un haberine göre Redmond'un İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldığı belirtilirken Burnley ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi bulunmayan 29 yaşındaki oyuncunun herhangi bir aksilik olmazsa yeni sezonda Burnley forması giyeceği ifade edildi.

Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'in kadrosunda bir başka eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da bulunuyor.

Nathan Redmond Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 maçta boy gösterirken 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

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