Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a kötü haber! Herkes ters köşe oldu

Bu sezon özellikle teknik direktör Şenol Güneş ile çıkışa geçen Nathan Redmond kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Yıldız isim ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için kötü haber geldi. Nathon Redmond, 2 İngiltere Premier Lig ekibi ile görüştüğü ve İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

NATHAN REDMOND'UN EŞİ İNGİLTERE'DE YAŞAMAK İSTİYOR

Yıldız isim Nathan Redmond'un eşi Blaise Redmond'un İngiltere'de yaşamak istemesi ve sürekli bu konuda eşi Nathan Redmond'a baskı yapması sebebiyle yıldız oyuncunun da İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Yıldız isim Nathan Redmond, özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gelmesiyle çıkışa geçti. Başarılı oyuncu, Şenol Güneş yönetiminde gösterdiği başarılı performansla ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

NATHAN REDMOND'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Yıldız isim Nathan Redmond, Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 29 müsabakada forma giydi. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.