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Spor

Nathan Redmond'ın dünyası başına yıkıldı! Yıldız ismin büyük Beşiktaş pişmanlığı

Beşiktaş sonrası Burnley'in yolunu tutan Nathan Redmond son maçlarda kadro dışı kaldı. Yıldız isim Nathan Redmond, sadece yeni takımıyla 53 dakika forma şansı bulabildi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Nathan Redmond'ın dünyası başına yıkıldı! Yıldız ismin büyük Beşiktaş pişmanlığı
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iz bırakan bir performans ortaya koyan İngiliz yıldız Nathan Redmond, yapılan görüşmelerde kulüple anlaşamamış ve Burnley'e transfer olmuştu. Beşiktaş taraftarını hayal kırıklığına uğratan Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig'de Burnley'de aradığını bulamadı.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmış ve kritik gollere imza atmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinden sonra Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakmayan İngiliz yıldız, İngiltere'ye geri dönmüş ve Burnley ile anlaşmaya varmıştı. Southampton'dan sonra Beşiktaş'a imza atan Redmond, burada taraftarı hayal kırıklığına uğrattı ve Premier Lig'e yükselen Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

NATHAN REDMOND, SEZONA İYİ GİREMEDİ

İngiltere'ye Nathan Redmond'ın Burnley macerası istediği gibi devam etmiyor. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika forma şansı bulabildi.

SON 2 MAÇTA KADRO DIŞI

Bir sakatlığı ya da kart cezası bulunmayan İngiliz oyuncu Nathan Redmond, Premier Lig'de oynanan son 2 maçta ise kadro dışı kaldı.

Deneyimli oyuncu, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda oynanan Nottingham Forest maçına ise ilk 11'de başlamış ve 78 dakika sahada kalmıştı. Toplam 4 maçta 130 dakika süre alan Nathan Redmond henüz skor katkısı veremedi.

Beşiktaş formasıyla 25 maçta 6 gol ve 6 asist katkısı sağlayan Redmond, Beşiktaş'ta dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş taraftarının kendisine her daim sevgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.

REDMOND'IN VEDA MESAJI

"Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım."

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