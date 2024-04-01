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Spor

Nazi önlemi! Almanya'da ''44'' numara yasağı

Almanya Milli Takımı'nda '44' numaralı formanın yazı tipi nedeniyle Nazi sembolüne benziyor olması tartışma yarattı. Önlem olarak, futbolcuların bu numarayı alması yasaklandı.

1 Nisan 2024 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Nazi önlemi! Almanya'da ''44'' numara yasağı
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Almanya Milli Takımı, biri beyaz biri pembe renkli iki yeni formaya kavuştu. EURO 2024'te ev sahibi olan Almanya'nın formaları beklenmedik şekilde bir detayla tartışma konusu oldu.

Adidas, Almanya Milli Takımı için ürettiği formalarda değişikliğe gitti. "44" numaralı formanın yazı tipi nedeniyle Nazi sembolüne benziyor olması tartışma yarattı.

ALMANYA FORMASINDA "44" NUMARA YASAKLANDI

Alman basınına göre; bu olay sonrasında Almanya'nın formasındaki "44" numara yasaklandı ve hiçbir oyuncu bu numarayı giymeyecek.

Halihazırda takımda "44" numaralı formayı giyen bir oyuncu yoktu ancak taraftarlar kendileri için bu numarayı satın aldıkları formaya bastırabilirdi. Bu kararla birlikte bu ihtimalin önüne geçildi.

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