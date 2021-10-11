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Spor

Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyeti unuttu

Nazilli Belediyespor deplasmanda oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a yenilen siyah beyazlılar, dün oynadığı 1922 Konyaspor maçından ise beraberlikle ayrıldı.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:29
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, son 3 dış saha maçında 3 puanı bir arada göremedi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a yenildikten sonra Konya ekibine de puan kaptırdı. Nazilli Belediyespor, bu periyotta 8 puan bıraktı.

"Zonguldak'ta 10 saat, Konya'da 7 saat yolculuk yaptık" diyen teknik direktör Kadir Kar, "Zeminin kötü ve çimin uzun olması, pas oyunu yapmamızı engelledi. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle en azından puanla dönmeyi bildik. Önümüzde Erzincan müsabakası var ona hazırlanacağız. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. İkinci devre fikstür avantajı bize dönecek" dedi.

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