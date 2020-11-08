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Spor

Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakası

3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Nazilli Belediyespor'da, takımın masörü Selahattin Pazarlı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

DHA08 Kasım 2020 Pazar 14:12 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 14:12
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Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Nazilli Belediyespor'da yeniden koronavirüs alarmı verildi. Daha önce geçen ay futbolculardan Mert Çapar'ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah-beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı'nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat'a giden Pazarlı'nın Nazilli'ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri'nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.

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