Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakası

DHA 08 Kasım 2020 Pazar 14:12 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 14:12

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Nazilli Belediyespor'da yeniden koronavirüs alarmı verildi. Daha önce geçen ay futbolculardan Mert Çapar'ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah-beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı'nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat'a giden Pazarlı'nın Nazilli'ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri'nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.