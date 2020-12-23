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Spor

Nazım Sangare: Bu camia için herkesin savaşması lazım

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Nazım Sangare maç sonu açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:19
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Maçın önemini vurgulayan Nazım Sangare, "Çok yakın bir arkadaşımın babası koronavirüsten dolayı vefat etti. Başı sağ olsun. Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz önemli bir maç oldu.

Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. Çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir his. Böylesine önemli maçta gol atmak benim için çok güzel şey. Geçen haftalar kötüydük. Konuşmadık. Şimdi de konuşma zamanı değil. Yola ve mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Ben oynasam da oynamasam da bu camia için herkesin savaşması lazım. Benim oynamam önemli değil. Ben oynadım ama haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet. Ben bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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