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Spor

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:07
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve core hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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