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Spor

Nazım Sangare'de yırtık saptandı

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısmında, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığını açıkladı.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42
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Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin çekilen MR'ında sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) olduğu bildirildi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, dün Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Nazım Sangare'nin çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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