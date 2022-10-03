Nazım Sangare'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık nedeniyle 15 Mayıs'tan beri forma giyemeyen Nazım Sangare, bu sezon başında kadroya dahil edilmemişti. Nazım Sangare'nin sarı-lacivertlilere yıllık maliyeti ise yaklaşık 27 milyon TL.

NAZIM SANGARE, KAYIPLARA KARIŞTI

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de son olarak geçtiğimiz sezon 15 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile oynanan maçta forma giymişti. Çapraz bağ sakatlığı geçiren 28 yaşındaki sağ bekin uzun süre sahalardan uzak kalması beklenirken, bu sezonun ortasında geri dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE 27 MİLYONLUK NAZIM SANGARE DARBESİ

Sarı-lacivertlilerin 2020'nin yaz aylarında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nazım Sangare'nin faturası ağır oldu. Sangare, Fenerbahçe'de yıllık yaklaşık 27 milyon TL kazandı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ligin ilk yarısını kapatan ve yüksek maliyeti ile tartışma konusu olan Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmezken sözleşmesi ise 2024'ün yazına kadar devam ediyor.

Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla toplam 50 resmi maça çıkarken 2 gol ve 5 asistle skora etki etti.