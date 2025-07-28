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  • Nazmi Candoğan: Elimizden geleni yapıp taraftarlarımıza güzel futbol izletmek istiyoruz
Spor

Nazmi Candoğan: Elimizden geleni yapıp taraftarlarımıza güzel futbol izletmek istiyoruz

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'un yeni transferi 36 yaşındaki stoper Nazmi Candoğan, yeni sezonda ellerinden geleni yaparak taraftarlara güzel futbol izletmek istediklerini söyledi.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Nazmi Candoğan: Elimizden geleni yapıp taraftarlarımıza güzel futbol izletmek istiyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 sezonunun çalışmalarını Denizli Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı takımın yeni transferi 36 yaşındaki stoper Nazmi Candoğan açıklamalarda bulundu. Denizlili olduğunu ve memleketine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Buraya 52 Orduspor'dan geldim. Yeni sezonda da memleketimizin takımı Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da forma giyeceğim. Bu şekilde memlekete dönüş yapmış oldum. Başta Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizli benim memleketim bu nedenle benim için özel bir şehir. Herkes için de güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Denizlispor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Candoğan, "Denizlispor maalesef bir alt lige düştü. Biz elimizden geleni yapıp taraftarlarımıza güzel futbol izletmek istiyoruz. Güzel sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

"BU KULÜP DE DENİZLİ'NİN KULÜBÜ"

"Denizli İdmanyurdu asla Denizlispor'un yerini almak istemiyor" diyen Candoğan, "Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Denizli İdmanyurdu, Denizlispor'a ayrı bir saygı duyuyor. Denizlispor öyle ya da böyle bu şehrin markasıdır. Ama şunu da hiç kimse göz ardı etmemelidir. Bu kulüpte oynayanlar ve bu kulübü yönetenler buraya bir emek verdi. Bu kulüp de Denizli'nin kulübü. Bu şehre emek verecek, bu şehir adına mücadele edecek. O yüzden futbolseverlerden destek istiyoruz. Maçlarımızı gelip izlemelerini bekliyoruz. İnşallah onlarla beraber daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

  • Nazmi Candoğan
  • Denizli İdmanyurdu Gürellerspor
  • TFF 3. Lig

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