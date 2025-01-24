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  • NBA 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncuları belli oldu! İşte o isimler...
Spor

NBA 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncuları belli oldu! İşte o isimler...

NBA, bu sezon San Francisco'da düzenlenecek olan 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncularını duyurdu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 11:08 - Güncelleme:
NBA 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncuları belli oldu! İşte o isimler...
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Taraftarlar, oyuncular ve medya mensuplarının oy kullandığı kadrolarda Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, üst üste dokuzuncu kez All-Star seçilirken, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ise etkinliğe NBA rekoru 21. kez katılmaya hak kazandı.

Doğu Konferansı:

Jalen Brunson

Donovan Mitchell

Giannis Antetokounmpo

Jayson Tatum

Karl-Anthony Towns

Batı Konferansı:

Shai Gilgeous-Alexander

Steph Curry

Nikola Jokic

LeBron James

Kevin Durant

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Doğu'daki guardlar arasında taraftar oylamasında lider olmasına rağmen, medyanın kendisini yedinci sıraya yerleştirmesi sonrası ikinci kez All-Star seçilmeyi kıl payı kaçırdı.

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama medya oylamasında ikinci olsa da, Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant kendisini geride bırakan isim oldu. ESPN'den Bobby Marks, Durant'in All-Star seçilmesiyle 1,3 milyon dolarlık bir bonus kazandığını bildirdi.

All-Star Maçı bu sezon Doğu-Batı düzenini bırakıp, turnuva tarzı bir formata geçiş yapacak. Sekiz kişilik dört takım, gece boyunca üç maç oynayacak. Dört takımdan biri, birinci ve ikinci yıl oyuncuları arasındaki eşleşme olan Yükselen Yıldızlar Maçı'nın galibinden çıkacak.

Karşılaşmalar, birinci takım 40 sayı attıktan sonra sona erecek.

NBA, önümüzdeki hafta diğer 14 All-Star oyuncusunu açıklayacak ve All-Star Maçı ise, 16 Şubat'ta Golden State Warriors'ın arenası Chase Center'da oynanacak.

  • All-Star
  • Steph Curry

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