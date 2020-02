15 Şubat 2020 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:50

NBA'de All Star heyecanı başladı. Tüm spor takipçileri NBA All Star 2020 ne zaman? NBA All Star maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. NBA All-Star organizasyonu, ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da düzenleniyor. Bu yıl 69. kez düzenlenecek ve 15-17 Şubat tarihlerinde yapılacak etkinlikte All-Star maçı, yükselen yıldızlar karşılaşması, yetenek yarışmaları ve ünlüler karşılaşmaları yapılacak.2020 NBA All-Star'da ABD karması, Charlotte Hornets forması giyen Miles Bridges'in MVP ödülünü aldığı karşılaşmada, dünya karmasını 151-131 yendi. NBA All Star 2020'ye dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

NBA ALL STAR 2020 NE ZAMAN?

NBA All-Star Dünya Karması-ABD Karması maçı 15 Şubat Cumartesi günü TSİ 05.00'te oynandı. Yetenek Yarışması 16 Şubat Pazar günü TSİ 04.00'te, 3 Sayı Yarışması 04.45, Smaç Yarışması 05.30'da yapılacak.

LeBron ve Giannis'in takımlarının karşı karşıya geleceği All-Star maçı ise 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak. Organizasyon S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

KOBE ANISINA MAÇTA FARKLI FORMAT

All-Star'da helikopter kazasında vefat eden efsane basketbolcu Kobe Bryant ile kızı Gianna Bryant onurlandıracak. All-Star maçında takımlar ilk üç periyot 0-0'lık skorla başlayacak ve 12 dakikalık periyotların sonucunda her periyodun galibi ayrı olacak. Daha sonra üç periyotta atılan toplam sayılara Kobe'nin forma numarası olan 24 eklenecek ve hedef sayı belirlenecek. Süresiz oynanacak son periyotta ilk o sayıya ulaşan ekip karşılaşmayı kazanacak.

All-Star maçında LeBron'un Takımı Gianna'nın giydiği 2 numaralı formayla, Giannis'in Takımı ise Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı forma ile parkeye çıkacak.

GÖSTERİ MAÇI 17 ŞUBAT'TA

Organizasyonun en merakla beklenen etkinliği olan All-Star maçı 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak.

NBA ALL-STAR'IN İLK GALİBİ ABD KARMASI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2020 organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 151-131 mağlup etti.

NBA takımlarından Chicago Bulls'un sahası United Center'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD karması ile dünya karması karşılaştı. Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl oyuncularını barındıran 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karması mücadelesinde kazanan taraf, rakibini 151-131 yenen ABD karması oldu.