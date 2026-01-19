İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,267
  • EURO
    50,4172
  • ALTIN
    6497.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı ilk beşleri açıklandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün ilk beşte yer almazken, LeBron James 21 yıl sonra ilk kez All-Star ilk beşine seçilemedi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
NBA All-Star ilk beşleri belli oldu
ABONE OL

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk beşe seçilen isimler belli oldu.

İlk beşlerde millli basketbolcu Alperen Şengün yer almazken yedekler merakla bekleniyor.

Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından olarak görülen LeBron James 21 yıl sonra NBA All-Star ilk beşine seçilmedi. İşte Doğu ve Batı Konferansı ilk beşler...

DOĞU KONFERANSI İLK 5

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

BATI KONFERANSI İLK 5

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembenyama (San Antonio Spurs)

  • all-star
  • alperen şengün

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.