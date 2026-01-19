NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk beşe seçilen isimler belli oldu.

İlk beşlerde millli basketbolcu Alperen Şengün yer almazken yedekler merakla bekleniyor.

Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından olarak görülen LeBron James 21 yıl sonra NBA All-Star ilk beşine seçilmedi. İşte Doğu ve Batı Konferansı ilk beşler...

DOĞU KONFERANSI İLK 5

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

BATI KONFERANSI İLK 5

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembenyama (San Antonio Spurs)