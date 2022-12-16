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Spor

NBA All-Star oylamaları başladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.

16 Aralık 2022 Cuma 15:41 - Güncelleme:
NBA All-Star oylamaları başladı!
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ABD'nin Salt Lake Cirt kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72.NBA All-Star maçı için oylama, 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da start alacak.

NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Oylamada, taraftarların yüzde 50. NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak.

2022 YILINDA DÜZENLENEN MAÇTA NE OLMUŞTU!

NBA All-Star 2022'de kazanan LeBron James'in takımı oldu. Gecenin MVP'si Stephen Curry, All-Star tarihinin bir maçta en fazla üç sayılık isabet bulan oyuncusu rekoru eline geçirdi.(16 üçlük-50 sayı)

Cleveland'da düzenlenen NBA All-Star organizasyonu, LeBron James'in takımının, Kevin Durant takımını 163-160 yendiği maçla sonuçlandı.

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