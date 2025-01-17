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Spor

NBA All-Star oylaması sürüyor! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması

NBA'de ALL-Star etkinliği için taraftar oylaması devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün aldığı 764 bin 521 oyla 6. sıradaki yerini korudu.

AA17 Ocak 2025 Cuma 11:41 - Güncelleme:
NBA All-Star oylaması sürüyor! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan taraftar oylaması sonuçları güncellendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 489 bin 956 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 2 milyon 924 bin 436 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 764 bin 521 oyla 6. sıradaki yerini korudu.

Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

All-Star maçı ilk 5 oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

  • Alperen Şengün
  • NBA All-Star
  • Oylama

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