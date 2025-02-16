NBA All-Star'da üç sayı yarışmasının kazananı Tyler Herro

Miami Heat'in skorer guardı Tyler Herro, 2025 NBA All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenen Üç Sayı Yarışması'nın kazananı oldu.

Final turunda 24 puan toplayan Herro, Golden State seyircisi önünde mücadele eden rakibi Buddy Hield'i (23 puan) kıl payı geçerek şampiyonluğu kazandı. Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

LILLARD 'THREE-PEAT' YAPAMADI

Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Damian Lillard, yarışmanın ilk turunu geçemedi. Finalde yarışan üç isim Buddy Hield, Tyler Herro ve Darius Garland olurken, sekiz kişilik katılımcı listesinden bu üçlü finale yükselmeyi başardı.

İlk turda Buddy Hield, etkileyici bir performans sergileyerek 31 puanla en yüksek skoru elde etti. Herro ve Garland ise 24'er puanla finale adlarını yazdırdı.

Daha önce 2020'de Chicago'da düzenlenen yarışmayı Sacramento Kings formasıyla kazanan Buddy Hield, bir kez daha finale çıkmasına rağmen Tyler Herro karşısında 24-23'lük skorla ikinci oldu.

Bu zaferle Herro, kariyerinin ilk Üç Sayı Yarışması şampiyonluğunu kazanmış oldu.