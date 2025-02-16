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Spor

NBA All Star'da yetenek yarışmasının kazananı Team Cavaliers oldu

NBA All-Star'da Yetenek Yarışmasının kazananı Donovan Mitchell ve Evan Mobley liderliğindeki Team Cavaliers oldu.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 10:24 - Güncelleme:
NBA All Star'da yetenek yarışmasının kazananı Team Cavaliers oldu
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NBA All-Star Cumartesi gecesinin ilk etkinliği olan Yetenek Yarışmasının kazananı, All-Star oyuncular Donovan Mitchell ve Evan Mobley liderliğindeki Team Cavaliers oldu.

Cleveland ekibi, ev sahibi Team Warriors'ın Draymond Green ve Moses Moody'den oluşan ikilisini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Cavaliers, özellikle Mitchell ve Mobley'nin etkileyici atış performansıyla tam bir dakikalık sürede parkuru tamamladı.

Warriors cephesinde ise güçlü bir başlangıç yapan Moody, takımını yarışta öne taşımaya çalışsa da Green'in pas bölümünde isabet sağlayamaması ve şut standındaki topları düşürerek kendi koşusunu sabote etmesi işleri tersine çevirdi.

SPURS DİSKALİFİYE OLDU!

Ancak gecenin en büyük olayı açılış turunda yaşandı. Team Spurs, Chris Paul ve Victor Wembanyama'nın sıra dışı bir strateji denemesi nedeniyle diskalifiye edildi. İkili, şut bölümünde zaman kazanmak için kasıtlı olarak şut atmaktan kaçınarak topları doğrudan şut standından yere bıraktı. Bu taktikle 47.9 saniyelik inanılmaz bir süre elde eden Spurs, diğer hiçbir takımın yaklaşamayacağı bir dereceye ulaştı.

Ancak organizasyon, bu hamleyi kural dışı bir açık (loophole) olarak değerlendirerek takımı diskalifiye etti. Böylece Cavaliers ve Warriors, sırasıyla 1:19.4 ve 1:10 süreleriyle finale yükseldi.

Turnuvanın çaylak ikilisi Zaccharie Risacher ve Alex Sarr, ilk turda 1:20.6'lık dereceleriyle elendi.

Evan Mobley, 2021 yılında kazandığı şampiyonluğun ardından kariyerindeki ikinci Yetenek Yarışması zaferini elde etmiş oldu.

  • All Star
  • yetenek yarışması
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