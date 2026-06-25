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Spor

NBA Avrupa direktöründen açıklama! ''Galatasaray ile vizyonumuz örtüşüyor''

NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou'nun açıklamaları, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un bu projedeki stratejik önemini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

AKŞAM25 Haziran 2026 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
NBA Avrupa direktöründen açıklama! ''Galatasaray ile vizyonumuz örtüşüyor''
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NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı Avrupa Ligi projesinde Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu söyledi. Özellikle İstanbul'a dikkat çeken Aivazoglou, "Türkiye'den ve özellikle İstanbul'dan son derece yüksek bir ilgiyle karşılaştık. İstanbul'un bu yeni ligin yapı taşlarından biri olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile yapılan görüşmelerden de memnun olduklarını belirten NBA yöneticisi, "Galatasaray'ın Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin bakış açısının bizim vizyonumuzla büyük ölçüde örtüştüğünü gördük" dedi.

TÜRK KULÜPLERİNE ÖVGÜ

İstanbul'un basketboldaki gücüne de vurgu yapan Aivazoglou, "İstanbul'un sportif alandaki üstün konumu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi önemli kulüplere ev sahipliği yapmasından da açıkça belli. F.Bahçe bu konuda öne çıkan örneklerden biri" sözleriyle Türk kulüplerine övgü yağdırdı. Aivazoglou ayrıca, "Fenerbahçe, 10 yılı aşkın süredir Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde istikrarlı şekilde rekabet ediyor. Bu başarı, Türkiye'de basketbol kültürünün gelişimine de çok önemli katkılar sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

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