  • NBA Avrupa Heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni inceledi
NBA Avrupa Heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni inceledi

NBA Avrupa Heyeti, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesisin altyapı ve imkanlarını yerinde inceledi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Türkiye'de temaslarda bulunan NBA Avrupa Heyeti, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, heyette NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Finans Direktörü Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonları Direktörü Henry Utku yer aldı.

Ziyaret sırasında heyet, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki salonlar, altyapı imkanları ve sosyal alanlarda detaylı incelemeler yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tesis gezisinin ardından heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, NBA Avrupa organizasyonuna yönelik karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

