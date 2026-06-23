NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı 'NBA Avrupa Ligi' projesi şekillenmeye başlıyor. NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, CNBC Sport'a verdiği röportajda, 12 kalıcı üyenin yakın bir zamanda açıklanacağını söyledi. Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, Atina ve İstanbul şehirlerinden takımların kalıcı üye olması bekleniyor. Kalan dört takım ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden veya davetler yoluyla belirlenecek. İspanyol basınından Diariosur'a göre; Türkiye'den Galatasaray seçilecek.

BARCELONA LİSANS UZATTI

Fenerbahçe ve Anadolu Efes dahil edilmeyecek. Manchester City'nin de bir takım kurarak katılması umuluyor. Barcelona da lige katılması beklenen takımların arasında yer alıyordu. Ancak Katalan ekibinin geçtiğimiz günlerde EuroLeague'deki lisansını 10 yıllığına yenilemesi kafa karıştırdı. Nihai takımlar iki ay içerisinde açıklanacak. NBA Avrupa Ligi'nin mali olarak EuroLeague'den daha kârlı bir organizasyon olması dikkat çekiyor.