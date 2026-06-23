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Spor

NBA Avrupa Ligi'nde takımlar netleşiyor! Türkiye'den sadece Galatasaray

NBA Avrupa Ligi'nde takımlar netleşiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Türkiye'den sadece Galatasaray katılım sağlayacak. İşte detaylar...

AKŞAM23 Haziran 2026 Salı 08:58 - Güncelleme:
NBA Avrupa Ligi'nde takımlar netleşiyor! Türkiye'den sadece Galatasaray
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NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı 'NBA Avrupa Ligi' projesi şekillenmeye başlıyor. NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, CNBC Sport'a verdiği röportajda, 12 kalıcı üyenin yakın bir zamanda açıklanacağını söyledi. Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, Atina ve İstanbul şehirlerinden takımların kalıcı üye olması bekleniyor. Kalan dört takım ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden veya davetler yoluyla belirlenecek. İspanyol basınından Diariosur'a göre; Türkiye'den Galatasaray seçilecek.

BARCELONA LİSANS UZATTI

Fenerbahçe ve Anadolu Efes dahil edilmeyecek. Manchester City'nin de bir takım kurarak katılması umuluyor. Barcelona da lige katılması beklenen takımların arasında yer alıyordu. Ancak Katalan ekibinin geçtiğimiz günlerde EuroLeague'deki lisansını 10 yıllığına yenilemesi kafa karıştırdı. Nihai takımlar iki ay içerisinde açıklanacak. NBA Avrupa Ligi'nin mali olarak EuroLeague'den daha kârlı bir organizasyon olması dikkat çekiyor.

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