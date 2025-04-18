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Spor

NBA Başkanı Adam Silver, genişleme için tarih verdi

NBA'in ligdeki takım sayısını artırma konusunu ciddiyetle değerlendirmeye başlandı. NBA başkanı Adam Silver, 'Yaz aylarında daha resmi bir süreç başlatabiliriz. Genişleme kesin olacak diyemem ama zamanla bu organizasyonlar büyüme eğiliminde olur,' dedi.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 14:36 - Güncelleme:
NBA Başkanı Adam Silver, genişleme için tarih verdi
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NBA başkanı Adam Silver, Pat McAfee Show'da katıldığı yayında, ligin uzun süredir gündeminde olan genişleme planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Yeni toplu iş sözleşmesi ve medya hakları anlaşmalarının tamamlanmasının ardından, NBA şimdi ligdeki takım sayısını artırma konusunu ciddiyetle değerlendirmeye başladı.

Silver, genişleme planlarının dışarıdan kolay gibi görünse de ekonomik ve sportif açıdan çok boyutlu bir konu olduğunu belirtti. Yeni takımların lige katılması, mevcut 30 takımın gelir payını azaltacak ve yetenek havuzunun seyrelmesine neden olabilecek.

Las Vegas ve Seattle gibi şehirlerin öne çıktığını belirten Silver, diğer potansiyel pazarların da değerlendirildiğini ifade etti. Ancak sürecin henüz başında olduklarını ve temkinli adımlarla ilerleyeceklerini vurguladı.

Silver, "Yaz aylarında daha resmi bir süreç başlatabiliriz. Genişleme kesin olacak diyemem ama zamanla bu organizasyonlar büyüme eğiliminde olur," dedi.

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